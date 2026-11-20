Sosyal medyada 'Ankara Abisi' olarak tanınan Yasin Oyanık, tutuklu bulunduğu cezaevinden ailesine ve sevenlerine mektup gönderdi. Hakkındaki suçlamalara değinen ve masum olduğunu savunan Oyanık, cezaevindeki 11 adımlık avlusunda yaşadıklarını anlattı. Bir uğur böceğinin uçup gitmesinin ardından dakikalarca ağladığını belirten Oyanık'ın özgürlük ve mektup çağrısı dikkat çekti.

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Sosyal medyada "Ankara Abisi" olarak tanınan ve yardım faaliyetleriyle adını milyonlara duyuran Yasin Oyanık, tutuklu bulunduğu cezaevinden ailesine ve sevenlerine mektup yazdı.

"Malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak" suçlamasıyla tutuklanan Oyanık, mektubunda hakkındaki suçlamaya değindi. Oyanık, derneğin resmi IBAN hesabına gelen ve yasa dışı bahis parası olduğu öne sürülen yardım ödemeleri nedeniyle suçlandığını belirtti. İstenen makbuz, fatura, irsaliye ve diğer belgeleri yetkililere sunduklarını ifade eden Oyanık, masum olduğuna inandığını dile getirdi.

Cezaevindeki üçüncü haftasını doldurduğunu belirten Oyanık, mektubuna ailesine selam göndererek başladı. Bir sabah ezanı vakti evinden, ailesinden ve Ankara'dan ayrıldığını anlatan Oyanık, hakkındaki suçlamanın kapsamını şu sözlerle aktardı:

"Suçlama, derneğimizin resmi IBAN'ına gelen, yasa dışı bahis parası olduğu söylenen yardım parası. Bizden istenen, bu paranın ne olduğunu, neler yapıldığını açıklamamız. Konu, suçlama, her şey bu işte. İstenilen bütün makbuz, fatura, irsaliye ve belgeleri tek tek sunduk."

"ÖZGÜRLÜĞÜN KIYMETİNİ KAYBEDİNCE ANLADIM"

Masum olduğuna inandığını ve adalete güvenini kaybetmediğini belirten Oyanık, yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zor olduğunu ifade etti. Daha önce hayatın en kıymetli değerleri arasında sağlık, huzur ve aileyi saydığını belirten Oyanık, cezaevine girdikten sonra özgürlüğün de ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi.

Oyanık, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın adaletinde, ülkemin adaletinde, inancımı da kaybetmedim. Bir kuyudayım sadece, Yusuf (A.S) misali çıkacağım günü bekliyorum. Zor mu? Evet, hem de çok zor. Bana hep bu hayatta en kıymetli şeyleri sorduklarında sağlık, huzur, aile gibi şeyler sayardım. Şimdi sağlıktan sonra 'özgürlük' diyorum. Meğer bir şeyi kaybetmeden kıymeti bilinmiyormuş, öğrendim."

Ankara Abisi cezaevinden mektup yazdı! "Arkasından çocuk gibi ağladım"

11 ADIMLIK AVLUDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Cezaevindeki günlük yaşamından da bahseden Oyanık, avlusunun 11 adımdan ibaret olduğunu belirterek burada geçen günlerini anlattı. Mektubunda, omzuna konan bir uğur böceğinin kendisini ilk kez gülümsettiğini, ancak ardından yaşadığı duygusal anı da paylaştı.

Oyanık, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Avlu 11 adım, 11 adıma sığdırdım hayatımı. Dün omzuma dışarıdan gelen bir uğur böceği konmuş. 'Abi omzuna bak' deyince fark ettim, ilk defa yüzüm güldü. Sonra üzüldüm. Senin ne işin var burada diye. Benim ne işim vardı ki..."

Cezaevinde su bidonunun üzerinde bulduğu bir marulu alarak onu beslemeye çalıştığını da anlatan Oyanık, uğur böceğinin bir süre sonra uçup gitmesi üzerine ağladığını söyledi.

"Ellerimde biraz gezindikten sonra birdenbire uçup gitti. Oturdum betona, hıçkıra hıçkıra dakikalarca arkasından çocuk gibi ağladım. Bir uğur böceğine ağlanırmış, öğrendim." ifadelerini kullandı.

SEVENLERİNDEN MEKTUP VE DUA İSTEDİ

Cezaevinde vakit namazlarını hırkasının üzerinde kıldığını belirten Oyanık, tahliye olan bir mahkumun bıraktığı seccadeyi kendisine veren bir kişinin bu davranışının kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

Mektubunun sonunda sevenlerine seslenen Oyanık, cezaevine başkalarından mektup geldiğini ancak kendisine mektup ulaşmadığında üzüldüğünü belirtti. İmkanı olanlardan kendisine mektup göndermelerini isteyen Oyanık, sevenlerinden tek isteğinin dua olduğunu ifade etti.

Yasin Oyanık'ın Instagram hesabından paylaşılan mektup

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