Ankara-Bağdat ilişkilerinde yeni dönem: İki ülke PKK'nın tasfiyesinde mutabık

21 Aralık 2023 05:08 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 05:10

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile iki ülkenin üst düzey askerî ve güvenlik yetkilileri önceki gün Ankara’da güvenlik zirvesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke heyetleri terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda kapsamlı istişarelerde bulundu.

TERÖR KONUSU MERCEK ALTINA ALINACAK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, bölgesel bir stratejik iş birliği vizyonunu hayata geçirmek istiyor. Buna göre, yaşanan sorunların çözümü için Dışişleri Bakanlıklarının eş güdümünde hazırlanacak yol haritasını ilgili kurumlar takip ve tatbik edecek. Zirvede, öncelikli olarak iki ülkenin de belası olan ve ilişkileri yıpratan terör konusunun mercek altına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, iki ülke de karşılıklı olarak, egemenliklere meydan okuyan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin tasfiye edilmesi çağrısını dile getirdi. Ankara’nın Irak heyetine, en fazla bölge halkına zarar veren, başka ülkelerin taşeronu haline dönüşmüş terör örgütü PKK’yla mücadelede her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bir kez daha vurguladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye petrol sevkiyatının yeniden başlamasına hazır olduğunu da Irak tarafına iletti. Heyet de bu konuyu Bağdat’ta yeniden ele alacakları bilgisini Ankara’ya bildirdi. Güvenlik zirvesinin bir diğer gündem maddesi olan su meselesinde de ortak kararlar alındı.