Ankara-Bakü hattında diplomasi trafiği! Bakan Fidan mevkidaşı Bayramov'u ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki stratejik işbirliklerine dikkat çekerek "Her iki ülke (Türkiye ve Azerbaycan) daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Her iki ülke daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecektir. Azerbaycan ile yakın çalışmamız devam edecek. Kurumsal çalışmaların güçlendirilmesi için daha neler yapılabilir? O konuda bazı görüşlerimizi birbirimizle paylaştık. Ayrıca bölgesel bağlantısallık ve lojistik yollarıyla ilgili, kalkınma konularıyla da görüş alışverişinde bulunduk. İsrail'in Gazze saldırısını değerlendirdik. Bölgesel konuları konuştuk.

"KARDEŞLİK İÇİN YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde iki ülke için, iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir. Değerli kardeşim Sayın Bayramova, Ankara'ya yaptıkları bu ziyaretten dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve benim de ilk fırsatta kardeş Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğimi ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz değerli kardeşim.

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"AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'NİN TUTUMU BİRDİR"

Bayramov ise, "Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir." ifadelerini kullandı.