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    Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı

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    Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı
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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphelinin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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