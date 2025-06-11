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Ankara tek taraflı adıma karşı teyakkuzda! Ege’de kabadayılığa izin verilmeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara tek taraflı adıma karşı teyakkuzda! Ege’de kabadayılığa izin verilmeyecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, Yunanistan’ın İyon Denizi ve Ege ürkiye, Yunanistan’ın İyon Denizi ve Ege Denizi’ne ilişkin ay sonuna kadar açıklayacağı enizi’ne ilişkin ay sonuna kadar açıklayacağı deniz park alanları konusundaki tek taraflı eniz park alanları konusundaki tek taraflı adıma anında cevap verecek.

Türkiye, Yunanistan’ın İyon Denizi ve Ege Denizi’ne ilişkin ay sonuna kadar açıklayacağı deniz park alanları konusundaki çalışmalarını ve muhtemel gelişmeleri dikkatle izliyor ve kendi çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yunanistan’ın “muhtemel tek taraflı adımlarına karşı tedbirler gözden geçirilirken” bu bağlamda, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi gibi tüm denizlerde muhtelif koruma alanları ve çevrenin korunmasına yönelik olabilecek diğer önlemler değerlendiriliyor.

Türkiye 16 Nisan’da tüm denizlerine ilişkin olarak Deniz Mekansal Planlaması’nı da duyururken, planlamanın içeriğinin daha da doldurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin Deniz Mekansal Planlaması’nın BM nezdinde tescili için gerekli başvurular yapıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “deniz parklarının” ay sonundan önce İyon Denizi ve Ege Denizi’nde ilan edileceğini açıklamıştı. Bu çerçevede, derin deniz trol avcılığının yasaklanması ve aşırı balıkçılığa karşı tedbirler alınması öngörülüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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