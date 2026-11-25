Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde esnaf ve vatandaşlara tehdit ve baskı yoluyla haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 300 kolluk personelinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Korsan otoparkçılık yaptıkları ve mal alım satım faaliyetleri üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları belirtilen 27 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde esnaf ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir grubun iş yeri sahiplerine yönelik baskı, tehdit ve nitelikli yağma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştığı belirlendi.

KORSAN OTOPARKÇILIKLA PARA TALEP ETMİŞLER

Şüphelilerin hale sevkiyat için gelen araçlara korsan otoparkçılık yöntemiyle baskı uyguladıkları ve kanunsuz ücret talep ettikleri tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

300 POLİSLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet ekipleri, 25 Kasım'da sabaha karşı 300 kolluk personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 27 şüpheli yakalanırken 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NAKLİYE VE MAL SATIŞINDA HAKİMİYET KURMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Toptancı Hali'nde son dönemde asayiş ve kamu düzenini olumsuz etkileyen olayların arttığı, esnaf ve vatandaşlardan çok sayıda şikayet alındığı belirtildi.

Hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının yanı sıra bazı kişi ve grupların park alanları, nakliye ve mal alım satım faaliyetleri üzerinde hakimiyet kurarak haksız kazanç sağladıklarına ilişkin ihbarlar alındığı kaydedildi.

Ankara Toptancı Haline 300 polisle operasyon! Esnafa baskı kuran 27 şüpheli yakalandı

Ayrıca söz konusu kişilerin kendilerine karşı çıkanlar üzerinde baskı oluşturdukları ve hemşehrilik esasına dayalı gruplar kurdukları yönünde ihbarların bulunduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 5 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 sallama bıçak, 84 çeşitli ebatlarda fişek ve 72 kartuş ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 araç sürücüsüne de idari ceza uygulanırken Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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