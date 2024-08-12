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Ankara'da barış diplomasisi! Bakan Fidan, Somalili ve Etiyopyalı mevkidaşlarını kabul etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da barış diplomasisi! Bakan Fidan, Somalili ve Etiyopyalı mevkidaşlarını kabul etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'nin Somali ve Etiyopya arasındaki gerilime yönelik barış diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Bakan Fidan Etiyopyalı ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü

Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile  de görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Bakan Fidan Etiyopyalı ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü

TÜRKİYE ARABULUCULUK YAPIYOR

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara Süreci kapsamında iki ülke heyetlerinin 12 Ağustos'ta başkentte bir araya geleceği duyurulmuştu.

Bakan Fidan Etiyopyalı ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie'yle de görüşmüştü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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