Ankara'da facia! Araç, hızlı tren köprüsüne çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara'da hafif ticari araç, hızlı tren köprüsüne çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Araç içerisinde 5 kişinin bulunduğu ve hepsinin aynı aileden olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Eskişehir yolu üzeri, Polatlı OSB önünde saat 07.00 sıralarında Tuncay Yılmaz idaresindeki 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hızlı tren köprüsü ayağına çarptı.

4 ÖLÜ, 1 YARALI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 5 kişi Ankara Büyükşehir Belediyesi Polatlı İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada Halil Yılmaz (70), Tuncay Yılmaz (53) ve Handan Turan (53) olay yerinde hayatını kaybederken Emre T. ve Şaban Y. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişiden 1'i de hastanede hayatını kaybetti.

Araç içerisinde 5 kişinin bulunduğu ve hepsinin aynı aileden olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.