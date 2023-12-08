Ankara'da ilkokul öğrencisine yönelik köpek saldırısına soruşturma! Bakan Yerlikaya duyurdu

8 Aralık 2023 14:25 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:58

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dönemde büyük bir güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpek terörü gündemden düşmüyor. Yaklaşık 8 milyon sahipsiz hayvanın olduğu bilinen Türkiye'de sokak köpeklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bunun sonucunda da sık sık tatsızolaylar yaşanıyor. Köpek saldırılarında bazen can kayıpları bazen de ağır yaralanmalar oluyor. Çocuklar ise bu tür durumlarda ciddi travmalar yaşıyor.

Bunun son örneği Ankara'da yaşandı. Başkent'te dün 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, okula giderken boş arazideki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Dehşete düşüren olayı gören mahallelinin müdahalesi ile ölümden kurtarılan Tunahan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tunahan'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 10 yaşındaki çocuğa yönelik başıboş köpek saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi:

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine;

Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır.

Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ankara'da dün sabah saat 08.45'de okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun başıboş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine olayın mülkiye müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır."