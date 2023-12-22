Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

22 Aralık 2023 19:05 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 19:17

Ankara’nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt - Balıkhisar yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişinin öldüğünü tespit eden sağlık ekipleri, korkunç kazada yaralanan 2 kişiyi ise ambulansla hastaneye sevk etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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