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    Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

    Ankara'da seyir halindeki bir otomobil kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Otomobilin karşı şeritte kamyonet ile kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

    Ankara&#039;da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ankara’nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Akyurt - Balıkhisar yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

    KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişinin öldüğünü tespit eden sağlık ekipleri, korkunç kazada yaralanan 2 kişiyi ise ambulansla hastaneye sevk etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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