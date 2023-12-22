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    Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis devrildi! Çok sayıda yaralı var

    Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi korku dolu dakikalara sahne oldu. İlçede öğretmenleri taşıyan servis aracı sis sebebiyle kaza yaptı. Kaza sonucu çok sayıda öğretmen yaralandı.

    ŞARAMPOLE UÇTU

    Kaza, öğleden sonra Siverek- Diyarbakır kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Çevirme İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan Ali İhsan Kaşan’ın kullandığı 21 S 0669 plakalı içinde 18 öğretmenin bulunduğu servis minibüsü, yoğun siste şarampole devrildi.

    Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis devrildi! Çok sayıda yaralı var

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Minibüsün devrildiğini görenlerin ihbarıyla, kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 8 öğretmen ilk müdahalenin ardından Siverek ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    ŞanlıurfaSiverekÖğretmenServisKaza
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