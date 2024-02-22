Ankara'da sıcak saatler! 7 yaşındaki oğlunu rehin aldı, polise ateş açtı

Ankara'da gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. 7 yaşındaki oğlunu silahla rehin alan baba polise zor anlar yaşattı. İkna çabaları işe yaramayınca operasyon için adrese takviye ekipler sevk edildi. Öfkeli adam polise ateş açtı. Küçük çocuk tam 12 saat sonra kurtarıldı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı. Polislere ateş açan zanlı operasyonla etkisiz hale getirildi.

VELAYETİ ANNESİNDE OLAN OĞLUNU SİLAHLA REHİN ALDI

Olay saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Fidanlık Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. 2 hafta önce eşinden boşanan H.V. (35) velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V.’yi evinde silahla rehin aldı.

POLİS 12 SAAT BOYUNCA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Anne S.Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine Polis Özel Harekat (PÖH), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baba H.V., polis ekipleri ve yakınları tarafından 12 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

ÇOCUK PÖH OPERASYONU İLE KURTARILDI

İkna çalışmaları sonuç vermeyince PÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonla küçük çocuk kurtarıldı. Küçük çocuk, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

POLİSE ATEŞ AÇTI, VURULUNCA DURDU

Operasyon esnasında polise silahla karşılık veren baba, omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Aile yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. H.V., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.