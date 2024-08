Ankara'da tarihi takas! Operasyonu bizzat MİT yönetti

Ankara dün tarihî günlerden birini yaşadı. Aralarında ABD ile Rusya’nın da bulunduğu yedi ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren geniş kapsamlı bir operasyon yapıldı. ABD’den iki; Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer olmak üzere yedi uçak Esenboğa Havalimanı’na indi. Tek tek esir değişimi yapıldı. Operasyonu bizzat MİT yönetti.

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara’da 7 ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimini içeren II. Dünya Savaşı sonrasının en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Diyalog kanallarının kurulmasını da MİT’in sağladığı öğrenildi. Operasyon kapsamında; ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan ikisi çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, üç rehinenin de ABD’ye nakledilmesi Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleşti.

YANKI UYANDIRAN İSİMLER

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, istihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT’in organizasyonu ile geçtiğimiz ay taraflar Türkiye’de bir araya getirildi. Takas faaliyetinin müzakereleri MİT’in koordinesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar ara buluculuk faaliyetini yürüten taraf oldu. Bütün tarafların uzun bir süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu olurken, bu kişiler arasında; Rusya’da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovıch ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya’da cezaevinde bulunan Rusya İstihbarat Servisi Subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimlerin de yer aldığı öğrenildi.

MİT PERSONELİ EŞLİK ETTİ

Takas faaliyetinin bütün güvenlik tedbirleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları da yine MİT tarafından karşılandı. Taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandı.

Takasın gerçekleştiği Ankara’da da rehinelerin değiş tokuşu MİT’in kontrolünde yapıldı. Takas yapılacak rehine sayısının çok olması sebebiyle şahısların tamamı MİT personeli gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi. Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanmasının ardından rehinelerin sağlık kontrolleri yapıldı. Rehineler, talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında ise gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT’in onayı ve talimatları ile yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçaklarının dönüşü de yine MİT’in onayı ile sağlandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye’nin yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasinin sonuçlar üretmeye devam ettiğiini belirterek, “Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye’nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir” diye konuştu.

BIDEN TEŞEKKÜR ETTİ, ERDOĞAN GAZZE'Yİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Gazze meselesi, Türkiye’de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Heniyye’ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail’in Gazze’deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı. Görüşmede Biden, rehine takasının problemsiz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

OPERASYON DÜNYA BASININDA

Operasyon dünya basınında geniş yer bulurken birçok haberde Türkiye’nin oynadığı role dikkat çekildi. Associated Press, New York Times, Washington Post Wall Street Journal, BBC, The Guardian ve CNN; MİT’in yönettiği operasyonu “tarihteki en karmaşık takaslardan biri” ve Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana “en büyük tutuklu takası” olduğuna dikkat çekti. Haberlerde ayrıca, “Türkiye, her iki tarafla olan bağları sayesinde Moskova ile Batı arasındaki esir değişiminde tartışmasız önemli bir rol oynadı” ifadeleri kullanıldı.