Suudi Arabistan'dan 2034 için sıra dışı statlar

Suudi Arabistan, Dünya Kupası için 11 yeni fütüristtik stadyum konseptini tanıttı. Final için 92.760 kişilik dev bir stat hazırlanıyor. En dikkati çeken stadyum ise yerden 350 metre yüksekte olacak.

HABER MERKEZİ İSTANBUL - Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma teklifinden önce bir dizi stadyum konsepti yayınladı. Fütüristtik özellikler taşıyan birbirinden muhteşem projeler işe yaradı ve FIFA, teklif veren tek ülke olmasının da etkisiyle 2034’de yapılacak dev futbol turnuvasının Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenmesini kararlaştırdı.

Ülkede futbol, son senelerde dünya yıldızlarının transferiyle ilgi odağı olmaya başladı. Bu da 10 sene sonraki turnuva için kolaylaştırıcı etki yapacak. Beş ayrı şehirde düzenlenecek turnuva 15 stadyumda yapılacak. Yeni inşa edilecek şaşaalı 11 stadyumdan bazıları için henüz daha yer belirlenmiş değil. Bir kısmının da yeri belli ama inşası bekleniyor.

2029'DA TAMAMLANACAK

Projelerden en dikkati çekenlerinden biri yerden 350 metre yüksekte inşa edilecek Neom Stadyumu. Başkent Riyad’a da 92.760 seyirci kapasiteli bir stadyum daha inşa edilecek. Kral Selman Uluslararası Stadyumu’nun 2029’da tamamlanması bekleniyor. Bu, ülkenin en kapasiteli stadı olacak. Şehirdeki Kral Fahd Spor Şehri Stadyumu da yenilenecek.

El-Huber’de yapımı devam eden Armaco Stadyumu, Abha’nın güneydoğusunda bulunan Kral Halid Üniversitesi Stadyumu da potansiyel ev sahibi sahalar. İnşaatı devam eden Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nun 2032’de hazır olması bekleniyor. 2032’de inşa edilecek Ne Murabba Stadyumu tasarımıyla dikkatleri çekerken, planlanan Roshn Stadyumu’nun ise herhâlde dünyada bir benzeri yok.