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FIFA'dan Kanada'ya drone uçurma cezası! 6 puan ve 1 yıl men...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
FIFA&#039;dan Kanada&#039;ya drone uçurma cezası! 6 puan ve 1 yıl men...

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığı gerekçesiyle olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi.

FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunları A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararı doğrultusunda Kanada Kadın Futbol Takımı yetkilileri Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in müsabakalardan 1 yıl men edildiği belirtildi.

Kanadalı yetkililerin, rakip takım antrenman sahası üzerinde "drone uçurma yasağına" uymadığının vurgulandığı açıklamada, Kanada Kadın Futbol Takımı'na olimpiyat oyunlarında 6 puan silmenin yanı sıra 200 bin İsviçre Frangı para cezası da verildiği ifade edildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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