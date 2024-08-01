Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rus istihbaratı FSB'den rehine takası için Türkiye mesajı

Rus istihbaratı FSB'den rehine takası için Türkiye mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ve ABD arasındaki rehine takası, Türkiye'nin diplomasideki küresel gücü sayesinde Ankara'da başarıyla gerçekleşti. Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, "Takas, Rus devlet kurumları ve yabancı ortakların çalışmalarıyla mümkün oldu" denildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ankara'da yapılan mahkum değişiminin, Rus devlet kurumları ve yabancı ortakların sistematik çalışmaları sayesinde olduğunu bildirdi.

Rus istihbaratı FSB'den, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde gerçekleşen mahkum takasına ilişkin açıklama yapıldı.

Rus istihbaratı FSB'den rehine takası için Türkiye mesajı - 1. Resim

Bugün Ankara'da havaalanında gerçekleştirilen takas sonucunda pek çok NATO ülkesinde tutuklu ve mahkum bulunan 8 Rus vatandaşının yanı sıra reşit olmayan çocuklarının anavatanlarına geri döndüğü belirtilen açıklamada, "Rus vatandaşlarının dönüşü, Rus yetkili kurumlarının ve yabancı ortakların sistematik çalışmaları sayesinde mümkün oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus vatandaşlarının, Rusya'nın güvenliğine zarar verecek şekilde yabancı devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden bir grup kişiyle takas edildiği kaydedildi.

Rus istihbaratı FSB'den rehine takası için Türkiye mesajı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
TÜRKBESD sektörün 2024 yılı ilk yarı değerlendirmesini paylaştıGalatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'ın yeni takımı açıklandı! Genç yıldız kariyerine Avrupa'da devam edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya basını ABD ve Rusya arasındaki esir takasını gerçekleştiren Türkiye'yi gündeme aldı - DünyaTürkiye'nin oynadığı rol geniş yer bulduHeniyye nasıl öldürüldü? ABD basınının iddiası ortalığı karıştıracak - DünyaABD basınının iddiası ortalığı karıştıracakİsrail Nasrallah'ın sağ kolunu öldürmüştü! Cenazede herkes aynı detaya takıldı - DünyaCenazede herkes aynı detaya takıldıDoha'ya defnedilecek olan Heniyye'nin cenazesi Katar'da - DünyaHeniyye'nin cenazesi Katar'da! Nereye defnedilecek?Nasrallah İsrail'i tehdit etti, Netanyahu 'hazırlıklıyız' diyerek cevap verdi - DünyaDünyayı kan gölüne çevirmeye devam edecekÇamaşır asarken örümcek ısırdı! Karnında kocaman bir delik oluştu - DünyaÇamaşır asarken örümcek ısırdı! Karnında kocaman bir delik oluştu
Sonraki Haber Yükleniyor...