Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu! 33 kişi tutuklandı

Ankara’da yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturmada 45 şüpheliye operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 33 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve “Yasadışı Bahis” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılması için yer ve imkan sağladıkları ve bu faaliyetler için kişileri organize ettikleri belirlenen 45 şüpheliye yönelik 29 Eylül’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

BANKA HESAPLARI VE KRİPTO PARA TRAFİĞİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, organize ettikleri kişiler adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bu kişilere ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahis geliri elde ettikleri, elde edilen paraları mobil bankacılık üzerinden başka kişilerin hesaplarına aktardıkları veya yine bu kişiler adına açılan kripto para hesaplarına gönderdikleri belirlendi.

7 ŞÜPHELİ DAHA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Şüphelilerin alınan ifadeleri ve teşhisler sonucunda soruşturmaya 7 kişi daha dahil edildi. Bu kişilerden 5'i hakkında gözaltı kararı verilirken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

2 Ekim’de jandarmadaki işlemleri tamamlanan 40 şüpheliden 35'i Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan 1 şüphelinin ise ifadesi SEGBİS üzerinden alındı.

Savcılığa sevk edilenlerle birlikte toplam 36 şüpheli tutuklama talebiyle, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, 33 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü bildirildi.

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