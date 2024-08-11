Ankara'daki barış zirvesi öncesi kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü

Düzenleyen: Sezer Doğru 11 Ağustos 2024 20:37 - Güncelleme: 11 Ağustos 2024 20:41 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Somali ile Etiyopya arasındaki arabuluculuk sürecinde ikinci tur yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.