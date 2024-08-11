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Ankara'daki barış zirvesi öncesi kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü

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Ankara&#039;daki barış zirvesi öncesi kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Somali ile Etiyopya arasındaki arabuluculuk sürecinde ikinci tur yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye’nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye’de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da - Son Dakika Haberleri

SOMALİ İLE ETİYOPYA HEYETLERİ ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEK

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara Süreci kapsamında iki ülke heyetleri yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Düzenleyen:  - Gündem
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