Ankara'daki Eymir Gölü, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıktan sonra, Ankara Valiliği göle yaya, bisiklet ve araç girişini ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Güvenlik önlemleri artırılırken, giriş noktalarına uyarı levhaları asıldı.

Ankara'da bulunan Eymir Gölü'ndeki yangının kontrol altına alınmasının ardından, Ankara Valiliği tarafından göle girişler ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Eymir Gölü çevresinde dün çıkan orman yangını sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

EYMİR GÖLÜ'NE GİRİŞLER YASAKLANDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, Valilik kararıyla Eymir Gölü'ne yaya, bisiklet ve araç girişi 2'nci bir duyuruya kadar yasaklandı. Giriş noktalarına ise, "Valilik kararıyla yaya, bisiklet ve araç trafiğine kapalıdır" yazıları asıldı. Gölün kapalı olduğunu bilmeden gezmeye gelen bir vatandaş ise duygu ve düşüncelerini aktardı.

"BU SICAKLARDA, YEŞİL ALANLARIMIZ BU KADAR AZ KALMIŞKEN YAPILACAK HATALAR DEĞİL"

Eymir Gölü’ne yakın bir alanda oturduğunu ve sık sık hafta sonları buraya geldiklerini belirten Huriye Örten, şu ifadeleri kullandı: