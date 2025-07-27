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Bakan Yerlikaya'dan Karabük'te orman yangınıyla ilgili paylaşım: 1.839 vatandaş tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Yerlikaya&#039;dan Karabük&#039;te orman yangınıyla ilgili paylaşım: 1.839 vatandaş tahliye edildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük'te meydana gelen orman yangınıyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi. Yerlikaya, kentte 1.839 vatandaşı güvenli yerlere tahliye ettiklerini de ifade etti.

Karabük'te meydana gelen orman yangını günlerdir devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük'teki yangınla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Yangınlara karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Karabük’te meydana gelen orman yangınlarında 1.839 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karabük’te ormanlarımız için, canlarımız için, vatan toprağımız için yangınlara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.

1.386 kahraman personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracımızla canla başla mücadele ediyoruz.

1.839 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Karabük’te meydana gelen orman yangınlarında 1.839 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi.

Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için orman yangınlarına karşı durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.

Rabbim her türlü afetten ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları korusun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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