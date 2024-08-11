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Ankara'nın ardından bu kez Manisa... Katliam gibi kazada 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'da kamyonla hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi ise ağır yaralandı.

Ankara'da 9 kişinin can verdiği kazanın etkisi geçmeden kahreden haber bu kez Manisa'dan geldi. 

Ahmetli ilçesinde yaşanan kaza sonrası ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi

Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Ağır yaralı 3 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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