Ankara'nın ardından bu kez Manisa... Katliam gibi kazada 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Manisa'da kamyonla hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi ise ağır yaralandı.
Ankara'da 9 kişinin can verdiği kazanın etkisi geçmeden kahreden haber bu kez Manisa'dan geldi.
Ahmetli ilçesinde yaşanan kaza sonrası ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi
Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Ağır yaralı 3 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı