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Haberler > Gündem > Anne babalar dikkat! Bakanlık harekete geçti: ‘Jasmine bebek’ için toplatma kararı

Anne babalar dikkat! Bakanlık harekete geçti: ‘Jasmine bebek’ için toplatma kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Anne babalar dikkat! Bakanlık harekete geçti: ‘Jasmine bebek’ için toplatma kararı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanlığı güvensiz olduğu tespit edilen ‘Jasmine’ isimli oyuncak bebekle ilgili toplatma kararı aldı. Bakanlık, akabinde satın alınan ürünlerin de firmanın iletişim bilgileri vasıtasıyla geri getirilmesini istedi.

‘Galtoys’ adlı firmanın ürettiği ‘Jasmine’ adlı oyuncak bebek için toplatma kararı verildi. Ayrıca satın alınan ürünler de geri çağırıldı. 

Piyasaya sürdüğü ‘Jasmine’ isimli oyuncak bebeğin, Ticaret Bakanlığınca güvensiz tespit edilmesi üzerine gazetelere bedeli karşılığında iade ilanı veren firma, oyuncaklarının mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığını duyurdu. ‘Jasmine’ bebek ilanı, bugünkü gazetelerde, "Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla yer aldı.

Çocuklar için üretilen ve e-ticaret siteleri ile oyuncak dükkanlarında satışı yapılan Jasmine bebeğin oyuncak cip içindeki görselinin kullanıldığı ilanda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapıldığı belirtildi.

Anne babalar dikkat! Bakanlık harekete geçti: ‘Jasmine bebek’ için toplatma kararı - 1. Resim

İŞTE TOPLATMA KARARININ NEDENİ

Denetimde, Galtoys marka, Jasmine Glt-E101-A model ürünün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik kapsamında test ve muayenesi yapıldığı, fitalatla (plastikleştirici) ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığının tespit edildiği açıklandı.

BEDELİ KARŞILIĞINDA İADE EDİLECEK

Firma adı ve iletişim bilgilerinin de verildiği ilanda, şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir. Ürünü satın almış olan müşterilerimizin bu ürünlerin kullanımına son vermesi ve iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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