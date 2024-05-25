Antalya Düden Çayı'ndaki ceset tüyleri diken diken etti!

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Mayıs 2024 17:05 - Güncelleme: 25 Mayıs 2024 17:26 - Güncelleme:

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Antalya Düden Çayı’nda bir erkeğin cesedine rastlandı. Çaydaki çalılıklara takılmış vaziyette bulunan cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede ilk olarak intihar ihtimali üzerinde durdu.