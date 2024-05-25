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Antalya Düden Çayı'ndaki ceset tüyleri diken diken etti!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya Düden Çayı&#039;ndaki ceset tüyleri diken diken etti!
Antalya, Kepez, Intihar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Düden Çayı’nda bir erkeğin cesedine rastlandı. Çaydaki çalılıklara takılmış vaziyette bulunan cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede ilk olarak intihar ihtimali üzerinde durdu.

Antalya'nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nden geçen Düden Çayı’nda bir erkek cesedi asılı halde bulundu. Olay yerinde hareketsiz birini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, deniz polisine bağlı kurbağa adamlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇALILIKLARA TAKILMIŞ HALDEYDİ

Çaydaki bir ağacın altında çalılıklara takılmış vaziyette bulunan ceset, belirtilen adrese gelen kurbağa adamlar tarafından karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR MI ETTİ?

Kimliği olmayan şahsın ölümüne ilişkin polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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