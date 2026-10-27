Antalya’da 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı hortum faciasının yaşandığı mahalle havadan görüntülendi. Hortum anını anlatan site sakini “Hayatım boyunca böyle bir gürültü duymadım. Sanki bir uçak gelmişti ve onun sesiydi” diye konuştu. Hortum nedeniyle bir okulun çatısında hasar oluştuğu, vincin parçalandığı da görüntülendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ise kentte başka bir bölgeden hortum ihbarı gelmediğini belirterek “Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız” yorumunu yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunduğu Antalya'nın Kepez ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında hortum oluştu.

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Hortum, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçaladı. Konteynerlerde bulunan 5 işçi savruldu. İşçilerden 2'sinin olay yerinde, 2'sinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya’da 4 işçiye mezar olan felaketin izleri! Görgü tanığı anlattı: Böyle gürültü duymadım, sanki uçak sesiydi

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci olayda hayatını kaybeden işçilerin kimleri de belli oldu. Olayda ölenlerin İsa Elnevvaf, Aycan Kılınç, Salah Muhammet Elnaim ve Muhammet Emin Elnaim olduğu belirtildi.

Antalya’da 4 işçiye mezar olan felaketin izleri! Görgü tanığı anlattı: Böyle gürültü duymadım, sanki uçak sesiydi

VALİ ŞAHİN: BAŞKA BİR HORTUM İHBAR EDİLMEDİ

Bölgede incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Maalesef 2 işçimiz olay yerinde, 2 işçimiz de kaldırıldıkları hastanede vefat etti. Bir işçimiz yaralı, durumu hafif. Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi. Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Şahin, Şantiye sahasındaki ölüm ve yaralanmaların vincin devrilmesi nedeniyle olmadığını vurguladı.

Antalya’da 4 işçiye mezar olan felaketin izleri! Görgü tanığı anlattı: Böyle gürültü duymadım, sanki uçak sesiydi

DEMİR KALIPLAR SAVRULDU, VİNÇ PARÇALANDI

Hortumun etkili olduğu alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, inşaat malzemesi ile demir kalıpların çevreye savrulduğu, vincin parçalandığı görüldü. Bölgedeki Fevzi Çakmak Anaokulu'nun çatısında da hasar oluştuğu gözlendi.

Antalya’da 4 işçiye mezar olan felaketin izleri! Görgü tanığı anlattı: Böyle gürültü duymadım, sanki uçak sesiydi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 4 GÖZALTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca da işçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında inşaat firmasının sahibi ve şantiye sorumlularının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da 4 işçiye mezar olan felaketin izleri! Görgü tanığı anlattı: Böyle gürültü duymadım, sanki uçak sesiydi

Hortum anında evde olduğunu belirten mahalle sakini bir genç “Telefonla konuşuyordum bir anda her şey uçmaya başladı. Bizim de camımız patladı. Vinç devrildi, oradakiler arkaya doğru kaçmış" diye konuşurken, Site sakini Nedim Ünver ise hayatı boyunca böyle bir gürültü duymadığını söyledi.

Antalya’da 4 işçiye mezar olan felaketin izleri! Görgü tanığı anlattı: Böyle gürültü duymadım, sanki uçak sesiydi

“SANKİ UÇAK GELMİŞTİ, ONUN SESİYDİ"

Ünver “Evdeydim. Yağmur sesini duyunca balkona çıkmak istedim ama çıkamadım. Çok acayip fırtına ve gürültü vardı, ben hayatım boyunca böyle bir gürültü duymadım. Sanki bir uçak gelmişti ve onun sesiydi. Panjurları kapamayı düşündüm, 5 dakika sürdü sürmedi ondan sonra baktığımda insanlar gelmeye başladı ve bağrışmalar vardı. Vinç vardı o yok oldu, devrildiğini anladım. Adeta mahşer yeri gibiydi. İşçilerin her gün orada çalıştıklarını görüyorduk. Böyle bir uğultu görmedik. Parçaları bu siteye kadar gelmişti, benim balkonumda bile var” diye konuştu.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Antalya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıAntalya

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