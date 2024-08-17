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Antalya'da alev alev yanan kağıt fabrikasında zarar 100 milyon lira

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da gün ağarırken alevlere teslim olan kağıt fabrikası çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, zararın 100 milyon lira olduğu kaydedildi. Fabrikanın sahibinin kardeşi olaya ilişkin "Fabrika, 4 bin metrekarelik bir alandaydı ve tamamı kül oldu. İçeride hiçbir şey kalmadı" dedi. 

Yurdun dört bir yanı yangınlara teslim olurken Antalya'da da sabah saatlerinde alevler göğü kapladı. Aksu ilçesindeki bir koli fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. 

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangının çevredeki konutlar ve seralara sıçramasını engellemek için yoğun bir çaba sarf eden ekipler, alevlerin geniş bir alana yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına almayı başardı.

Antalya'da alev alev yanan kağıt fabrikasında zarar 100 milyon lira - 1. Resim

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Fabrikanın deposu ve üretim alanları tamamen kullanılamaz hale geldi. Ancak, yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir çalışma başlattı.

Antalya'da alev alev yanan kağıt fabrikasında zarar 100 milyon lira - 2. Resim

Yangının neden olduğu maddi hasarın 100 Milyon TL olduğu belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yangın sonrası fabrikanın durumu havadan dron ile görüntülendi.

FABRİKANIN TAMAMI KÜL OLDU

Fabrika sahibinin kardeşi Mehmet Uçan, yangın hakkında şunları söyledi:

Cana gelmediği için mutluyuz. Üzücü bir durum bu. Biz olay yerine gelene kadar, yaklaşık bir saat içinde tüm fabrika yanmış durumdaydı. Çalışmalar akşama kadar devam edecek.

Antalya'da alev alev yanan kağıt fabrikasında zarar 100 milyon lira - 3. Resim

Burası, istihdam sağladığımız bir yerdi. Ortalama 100 milyon TL bir kaybımız var. Fabrika, 4 bin metrekarelik bir alandaydı ve tamamı kül oldu. İçeride hiçbir şey kalmadı. Makinelerimizi yeni almıştık; hepsi yandı. Ancak tekrar çalışıp küllerimizden doğacağız.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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