Antalya'da COP31 nedeniyle 7 ilçede okullar uzaktan eğitime geçiyor

Antalya Valiliği, COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. İki gün boyunca okul servisleri çalışmayacak, okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli ise belirlenen istisnalar dışında idari izinli sayılacak.

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Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak Liderler Zirvesi sebebiyle yaşanması beklenen trafik yoğunluğuna karşı Antalya Valiliği tarafından 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi yayımlandı. Genelge kapsamında Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri bütün resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında uzaktan eğitim uygulanacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim-öğretim normal seyrinde sürecek.

Uzaktan eğitim uygulamasının geçerli olduğu 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de 11-12 Kasım tarihlerinde yapılmayacak. Özel eğitim öğrencileri ve uzaktan eğitime erişim imkânı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli önlemler alınacak. Okul idarecileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını cevaplamak, okul binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin başında olacak.

Antalyada COP31 nedeniyle 7 ilçede okullar uzaktan eğitime geçiyor

KADIN MEMURLARA İZİN

Genelge çerçevesinde kamu personeline yönelik düzenlemeler de açıklandı. Belirlenen 7 ilçede görev yapan kamu personelinden okul öncesi ya da ilkokulda çocuğu olan kadın personel, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli olacak. Fakat kurum amirleri, birim idarecileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında olacak. COP31 organizasyonunda görevli personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde görev yapan personel görevlerinin başında olacak.

Genelgede nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli sayıda personel tutulacağı bildirildi. Genelgede özel sektör işverenlerine konferans günlerinde yaşanabilecek yoğunluk dikkate alınarak, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu olan personeller için esnek ve uzaktan çalışma imkânlarının değerlendirilmesi önerildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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