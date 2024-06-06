Antalya’da kahreden ölüm! Vatandaşlar kaldırımda cesedini buldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'da sabah saatlerinde kaldırımda yürüyen Murat Özgeriş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özgeçiriş’in cansız bedeni vatandaşlar tarafından fark edildi.
Dönerci ustası Murat Özgeriş’in ani ölümü yakınlarını kahretti. 50 yaşındaki Özgeriş kaldırımda ölü bulundu.
KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU
Sabah 08.30 sıralarında Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Dönerci ustası olduğu öğrenilen Murat Özgeriş isimli vatandaşın kaldırım kenarında hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELENECEK
Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Özgeriş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Özgeriş'in Antalya'da tek yaşadığı, dün dişini çektirdiği ve bugün izinli olduğu öğrenildi. Özgeriş'in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı