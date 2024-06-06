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Antalya’da kahreden ölüm! Vatandaşlar kaldırımda cesedini buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da sabah saatlerinde kaldırımda yürüyen Murat Özgeriş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özgeçiriş’in cansız bedeni vatandaşlar tarafından fark edildi.

Dönerci ustası Murat Özgeriş’in ani ölümü yakınlarını kahretti. 50 yaşındaki Özgeriş kaldırımda ölü bulundu.

Antalya’da kahreden ölüm! Vatandaşlar kaldırımda cesedini buldu - 1. Resim

KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU

Sabah 08.30 sıralarında Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Dönerci ustası olduğu öğrenilen Murat Özgeriş isimli vatandaşın kaldırım kenarında hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

Antalya’da kahreden ölüm! Vatandaşlar kaldırımda cesedini buldu - 2. Resim

KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELENECEK

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Özgeriş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Özgeriş'in Antalya'da tek yaşadığı, dün dişini çektirdiği ve bugün izinli olduğu öğrenildi. Özgeriş'in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Antalya’da kahreden ölüm! Vatandaşlar kaldırımda cesedini buldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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