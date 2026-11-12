Antalya'da COP31 nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararı 13 Kasım Cuma günü de uygulanacak. Kentteki trafik yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle 7 ilçedeki resmi ve özel okullarda eğitime bir gün daha çevrimiçi devam edilecek.

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Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında alınan uzaktan eğitim kararı uzatıldı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 Kasım 2026 Cuma günü 7 ilçede eğitimin çevrimiçi yapılacağını duyurdu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, COP31 süreci ve kentteki mevcut trafik yoğunluğunun dikkate alındığı belirtildi. Öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması ve eğitim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla yeni karar alındığı ifade edildi.

İŞTE O İLÇELER

Valiliğin oluru doğrultusunda alınan karar kapsamında Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Manavgat ve Serik ilçelerindeki resmi ve özel tüm okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 13 Kasım Cuma günü uzaktan eğitim uygulanacak.

Antalya'da okullar için yeni karar! 7 ilçede eğitime 1 gün ara

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