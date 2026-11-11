Antalya'da ulaşımda COP31 tedbiri! Valilikten vatandaşlara çağrı

Antalya'da 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 Dünya Liderler Zirvesi nedeniyle kent genelinde güvenlik ve trafik tedbirleri artırılacak. Valilik, özellikle 08.00-10.00 saatleri arasında vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.

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Antalya'da düzenlenecek COP31 Dünya Liderler Zirvesi kapsamında kent genelinde üst düzey güvenlik ve ulaşım tedbirleri uygulanacak. Devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve nedeniyle özellikle ana güzergâhlarda trafik yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında sabah 08.00-10.00 saatleri arasında güvenlik ve trafik tedbirleri nedeniyle ana yollarda yoğunluk oluşabileceği belirtildi.

Vatandaşlardan mümkün olduğu ölçüde bu saatlerde özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istenirken, zorunlu seyahatlerin farklı saatlere planlanması ve alternatif güzergâhların tercih edilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması, organizasyonun vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkilemesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı. Valilik, alınan önlemlerin amacına ulaşması için vatandaşların iş birliği ve duyarlılığının önem taşıdığını kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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