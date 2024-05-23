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Antalya'da yıllardır görülmemiş anlar! Neye uğradığını şaşırıp telefonlarına sarıldılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi sis tabakasının içinde kayboldu. Vatandaşlar yıllardır Antalya’da böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını belirtti.

Antalya’da sabah saatlerinde ilçelerden başlayarak etkili olan yoğun sis tabakası nedeniyle kent adeta kayboldu. Nem oranının yüzde 94 olarak ölçüldüğü ve görüş mesafesinin zaman zaman 100 metreye kadar düştüğü turizm kentinde ilk defa böyle bir görüntü ile karşılaşan kent sakinleri ve yabancı turistler büyük şaşkınlık yaşadı.

Antalya'da yıllardır görülmemiş anlar! Neye uğradığını şaşırıp telefonlarına sarıldılar - 1. Resim

Bazı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne giderek ilginç manzarayı izledi. Bazı vatandaşlar da oluşan görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti. Sahilde yoğun sise rağmen denize girenlerin de olduğu gözlendi.

Antalya'da yıllardır görülmemiş anlar! Neye uğradığını şaşırıp telefonlarına sarıldılar - 2. Resim

ANTALYALILAR ŞAŞKIN

Konyaaltı Varyantı'nda bulunan seyir terasında sahili izlemek isteyen vatandaşlar sis ile kaplı sahili görmekte zorlandı. Antalya doğumlu olduğunu belirten Mustafa Türker isimli vatandaş, "Antalya doğumluyum, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biraz değişik geldi. Görüş mesafesi 200 metre civarında, şu anda Konyaaltı Sahili'ni dahi göremiyoruz" dedi. Hüseyin Kutlu isimli bir başka vatandaş ise, "68 senedir Antalya’dayım, ilk defa böyle bir şey görüyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya'da yıllardır görülmemiş anlar! Neye uğradığını şaşırıp telefonlarına sarıldılar - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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