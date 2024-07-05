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Antalya'nın Aksu ilçesi alevlere teslim!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi Alayla Mahallesinde saat 12.30 sıralarında başlayan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yangına, 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayda yangın işçisi ile müdahalede bulunuluyor.

Ayrıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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