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Apartmana giren yılan korkuttu! Gören kaçacak delik aradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’te bir apartmanın bahçesinde bulunan yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler geldi, tam 2.5 metre uzunluğundaki yılan apartmandan alınarak doğal ortamına bırakıldı.

Artan hava sıcaklıkları sonrası ortaya çıkan yılanlar tedirgin etti. Bir haber de Karabük’ten geldi.

Karabük'te bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Apartmana giren yılan korkuttu! Gören kaçacak delik aradı - 1. Resim

BAHÇEDE FARK EDİLDİ

5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturanlar, bahçede yılan olduğunu fark etti. 

Apartmana giren yılan korkuttu! Gören kaçacak delik aradı - 2. Resim

TAM 2.5 METRE UZUNLUĞUNDA

Apartman sakinleri, yaklaşık 2.5 metre boyundaki yılanı uzaklaştıramayınca durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler özel aparat yardımıyla yakaladıkları yılanı doğaya salarken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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