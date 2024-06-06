Apartmana giren yılan korkuttu! Gören kaçacak delik aradı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Haziran 2024 16:43 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 16:52 - Güncelleme:

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Karabük’te bir apartmanın bahçesinde bulunan yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler geldi, tam 2.5 metre uzunluğundaki yılan apartmandan alınarak doğal ortamına bırakıldı.