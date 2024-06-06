Apartmana giren yılan korkuttu! Gören kaçacak delik aradı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Karabük’te bir apartmanın bahçesinde bulunan yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler geldi, tam 2.5 metre uzunluğundaki yılan apartmandan alınarak doğal ortamına bırakıldı.
Artan hava sıcaklıkları sonrası ortaya çıkan yılanlar tedirgin etti. Bir haber de Karabük’ten geldi.
Karabük'te bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
BAHÇEDE FARK EDİLDİ
5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturanlar, bahçede yılan olduğunu fark etti.
TAM 2.5 METRE UZUNLUĞUNDA
Apartman sakinleri, yaklaşık 2.5 metre boyundaki yılanı uzaklaştıramayınca durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler özel aparat yardımıyla yakaladıkları yılanı doğaya salarken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı