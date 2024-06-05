Afyonkarahisar'da apartmana giren yılan görenlere korku dolu anlar yaşattı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Haziran 2024 08:57 - Güncelleme: 5 Haziran 2024 09:10 - Güncelleme:

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Afyonkarahisar'daki bir apartmana giren yılan, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Binada oturanlar kısa süreli panik yaşadı. Korku dolu anların yaşanmasının ardından yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.