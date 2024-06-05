Afyonkarahisar'da apartmana giren yılan görenlere korku dolu anlar yaşattı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'daki bir apartmana giren yılan, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Binada oturanlar kısa süreli panik yaşadı. Korku dolu anların yaşanmasının ardından yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Afyonkarahisar'da Şuhut ilçesindeki bir apartman sakinleri gördükleri karşısında şaşkına döndü. 4 katlı aparmanın girişinde görülen yılan kısa süreli paniğe neden oldu.
AFYONKARAHİSAR'DA APARTMANA YILAN GİRDİ
hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar apartmana girdiklerinde kapı arkasında duran yılanı görünce adeta şok yaşadı.
Olay sonrası büyük korku yaşanırken, vatandaşlar sonrasında durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.
Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yılanı apartmandan alarak doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı