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Arabada çakmak bulunduranlar dikkat! Felakete yol açabilirsiniz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arabada çakmak bulunduranlar dikkat! Felakete yol açabilirsiniz

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sıcak havanın etkili olduğu bugünlerde araç içinde unutulan ve yanıcı özellik taşıyan çakmak, deodorant, parfüm gibi ürünler patlayıp tehlike saçabiliyor. Uzmanlar ise bu ürünlerin büyük yangınlar çıkarabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulunuyor.

Yurt genelinde son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklara karşı uzmanlardan araçlar için de uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının artışından dolayı aşırı derece ısının araçların içerisinde unutulan veya konulan yanıcı özelliği taşıyan ürünler tehlike saçıyor.

PARFÜM, POWERBANK, PİL DE RİSKLİ

Araç yangınlarının istatistiklerine bakıldığında bu yangınların çıkış sebeplerinden bazılarının, araç içerisinde unutulan çakmak, powerbank, parfüm ve pil gibi yangına neden olabilecek ürünler olarak belirlendi.

YANGINA NEDEN OLABİLİR

Yangınların özellikle sürücülerin kullandığı yanıcı, parlayıcı maddelerden çıktığını aktaran uzmanlar, şu uyarıları yaptı:

-Araçta bırakılan eşyalar nedeniyle çıkan yangınlar özellikle sürücülerin kullandığı yanıcı, parlayıcı ve ateş yakmak maksadıyla kullanılan eşyalardan çıkmaktadır. Bunlar arasında çakmaklar, çakmak gazı, dolum tüpü, her türlü basınçlı deodorant kutusu ve alkollü parfümeri ürünler. Araçta şarja bırakılan piller, bataryalar, powerbank veya cep telefonu içindeki bataryalar ayrıca nadiren de olsa, mercek etkisi yapan gözlük camları, alkollü kolonya gibi her türlü yanıcı ve parlayıcı sıvılar gibi yine her türlü patlayıcı maddeler bulunmaktadır. 

-Bunun yanında araçlarını yıl içerisinde yaptırılmadığında gazlı ve benzinli arabalardaki geçişlerde kullanılan hortumların zaman içerisinde yıpranması ve gaz kaçırmasıyla birlikte olabilen yangınlar meydana gelebiliyor. Bunlara kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yanıcı ve parlayıcı ürünler sıcak havalarda araçta bırakılmaması gerekiyor. 

-Özellikle bu son günlerdeki sıcaklarda araç içerisindeki sıcaklığın artmasıyla bu olumsuzlukların yaşanabileceğini göz ardı etmeden dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. 

-Lütfen araçlarımızda patlayıcı, parlayıcı, yanıcı malzemeleri bulundurmayalım, bırakmayalım, bunları unutmayalım. Dolayısıyla kendi güvenliğimiz açısından bu hususlara dikkat edelim diye burada bizim bir tavsiyemiz olacaktır. Bunun haricinde araçlarımızın da yıllık bakımlarını ihmal etmeyelim. Kusursuzca yaptıralım kesinlikle.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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