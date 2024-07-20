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Irak ve Suriye'de nokta operasyonu: 19 PKK'lı terörist etkisiz!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pkk, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSB, Hakurk ve Asos bölgelerinde 15, Suriye'nin kuzeyinde ise 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Türk askeri terör örgütü PKK ile mücadeleye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'de teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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