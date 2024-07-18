Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Kan sulandırıcı kullananlar dikkat! Sıcak havada beyin kanaması riski artıyor

Kan sulandırıcı kullananlar dikkat! Sıcak havada beyin kanaması riski artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kan sulandırıcı kullananlar dikkat! Sıcak havada beyin kanaması riski artıyor
Beyin Kanaması, Orta Yaş, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz sıcaklarının en yüksek düzeye ulaştığı şu günlerde uzmanlar beyin kanaması riskine karşı uyarıyor.

Sıcak havanın etkisiyle beyin kanaması vakalarında artış görüldüğünü söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkin Sönmez “Beyni besleyen damarların yırtılarak kanın dışarı sızdığı ve beyin dokusunun tahrip ettiği beyin kanaması açısından özellikle orta yaş üzeri kalp ve tansiyon hastaları risk altındadır. Bunun yanında altta yatan sistemik hastalığı olan kanamaya yatkın kişiler, kan sulandırıcı ilaç kullananlar ve halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizması ya da damar yumağı hastalar da sıcak havalarda ekstra dikkatli olmalıdır” dedi.

32 DERECEDE TEHLİKE ÇANLARI!

Sıcaklığın 32 santigrat dereceyi aştığı dönemlerde doğrudan güneşe maruz kalmanın ya da yüksek nemli ortamlarda bulunmanın beyin kanaması riskini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Sönmez “Terlemeyle birlikte kişi sıvı-tuz kaybı yaşar, kan basıncında hızlı değişiklikler meydana gelir ve bu da kan pıhtılaşmasında bozulmalara neden olur. Bu tür bir tabloda kişi inme (felç) ve beyin kanaması gibi ciddi sağlık problemlerine maruz kalabilmektedir” diye konuştu. 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İshal ve kusma vakaları acilleri doldurdu! Çocuklar ve bağışıklığı düşük olanlar tehlikede - Sağlıkİshal ve kusma vakaları patladıTürkiye sadece sağlık hizmeti veren değil aynı zamanda bilim ve teknolojiyi geliştiren bir ülke olacak - SağlıkTürkiye sağlıkta lokomotif ülke olacak!Ağrı şikayetiyle gitti! Karnından sinsice büyüyen 5 kiloluk kitle çıkarıldı - SağlıkAğrı şikayetiyle gitti! Karnından sinsice büyüyen 5 kiloluk kitle çıkarıldıKan grubu A olanlar dikkat: Belirti vermeden sinsice ilerliyor - SağlıkKan grubu A olanlar dikkat: Belirti vermeden sinsice ilerliyor4 bin doğumda bir görülüyor: Yenidoğan bebeğe ‘milimetrik’ yemek borusu operasyonu - Sağlık4 bin doğumda bir görülüyor: Yenidoğan bebeğe ‘milimetrik’ yemek borusu operasyonuKürü 74 bin 500 TL! Mahkeme karar verdi, o ilacı SGK karşılayacak - SağlıkJet hızında 'kanser ilacı' kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...