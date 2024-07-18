Kan sulandırıcı kullananlar dikkat! Sıcak havada beyin kanaması riski artıyor

Yaz sıcaklarının en yüksek düzeye ulaştığı şu günlerde uzmanlar beyin kanaması riskine karşı uyarıyor.

Sıcak havanın etkisiyle beyin kanaması vakalarında artış görüldüğünü söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkin Sönmez “Beyni besleyen damarların yırtılarak kanın dışarı sızdığı ve beyin dokusunun tahrip ettiği beyin kanaması açısından özellikle orta yaş üzeri kalp ve tansiyon hastaları risk altındadır. Bunun yanında altta yatan sistemik hastalığı olan kanamaya yatkın kişiler, kan sulandırıcı ilaç kullananlar ve halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizması ya da damar yumağı hastalar da sıcak havalarda ekstra dikkatli olmalıdır” dedi.

32 DERECEDE TEHLİKE ÇANLARI!

Sıcaklığın 32 santigrat dereceyi aştığı dönemlerde doğrudan güneşe maruz kalmanın ya da yüksek nemli ortamlarda bulunmanın beyin kanaması riskini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Sönmez “Terlemeyle birlikte kişi sıvı-tuz kaybı yaşar, kan basıncında hızlı değişiklikler meydana gelir ve bu da kan pıhtılaşmasında bozulmalara neden olur. Bu tür bir tabloda kişi inme (felç) ve beyin kanaması gibi ciddi sağlık problemlerine maruz kalabilmektedir” diye konuştu.