İsrail ordusu 9 aylık hamile kadını hedef aldı, ölen annenin karnındaki bebek sağ kurtarıldı

İsrail ordusunun vahşi saldırılarının hedeflerinde birisi de dokuz aylık hamile bir kadın oldu. Filistinli kadın hayatını kaybederken, bebeği sezaryen ile kurtarıldı.

Gazze'de 288 gündür saldırılarına devam eden İsrail, 38 bin 919 Filistinliyi katletti. İnsani durumu zorlaştıracak noktaları hedef alan İsrail ordusu, kentte binlerce insanın açlık ve hastalık nedeniyle ölmesine de neden oluyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, altyapının tahrip olması nedeniyle halkın yaşadığı yerlerde ve çadırlar arasında akan ve biriken sularda çocuk felcine neden olan virüsün tespit edildiği, binlerce kişinin çocuk felcine yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Suyun az ve kanalizasyon suyuyla kirlenmiş olması, tonlarca çöpün birikmesi ve İsrail'in temizlik maddelerinin girişine engel olması nedeniyle gerçek bir sağlık felaketinin yaşanabileceği konusunda da uyarı yapıldı.

9 AYLIK HAMİLE KADINI HEDEF ALDILAR

Öte yandan bombardıman altındaki Gazze'den vicdanları sızlatan haberler gelmeye devam ediyor.

İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırısında dokuz aylık hamile olan Filistinli kadın ölürken, karnındaki bebeği doktorlar tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kadının karnındaki bebeği, el-Avde Hastanesi’ndeki doktorlar tarafından sezaryen ameliyatla kurtarıldı. Daha sonra Gazze Şeridi’nin güneyindeki Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledilen bebeğin tedavisi yenidoğan bakım ünitesinde devam ediyor.