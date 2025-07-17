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2024 YKS ne zaman açıklandı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2024 YKS ne zaman açıklandı?
YKS, OSYM, Üniversite, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 YKS sonuçları beklenirken 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklandı merak ediliyor. Her yıl milyonlarca aday YKS sınavının TYT, AYT ve YDT oturumlarına girerek istedikleri üniversite ve bölüme girebilmek için ter döküyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından düzenlenen ve süreçleri yürütülen YKS sınavı öğrencilerin gündeminde. 2025 YKS sınav sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar 2024 YKS ne zaman açıklandı araştırılıyor. 

2024 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi “https://sonuc.osym.gov.tr” üzerinden erişime açıldı. 

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2024 YKS SONUÇLARI ERKEN Mİ AÇIKLANDI?

2024 YKS sonuçları, ÖSYM'nin duyurduğu resmi takvime göre 1 gün erken açıklandı. 17 Temmuz 2024'te açıklanması beklenen YKS sonuçları 16 Temmuz 2024 saat 10.00'da açıklandı. 

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2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS sürecinde olan adaylar için ÖSYM resmi takvime göre sınav sonuçlarının 22 Temmuz Salı günü açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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