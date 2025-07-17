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YKS tercihleri ne zaman? Ön lisans-Lisans tercih kılavuzu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS tercihleri ne zaman? Ön lisans-Lisans tercih kılavuzu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sınav sonuçları için geri sayım başlamışken gözler üniversite tercih tarihlerine çevrildi. Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim almak isteyen milyonlarca öğrenci YKS tercih kılavuzunu araştırmaya başladı. Peki YKS tercihleri ne zaman?

2025 YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde tamamlandı. TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla adaylar puan hesaplamalarına başladı. Eşit ağırlık, sayısal ve sözel bölümlerinden tercih yapacak öğrenciler Üniversite tercihleri ne zaman sorusuna cevap arıyor.

YKS tercihleri ne zaman? Ön lisans-Lisans tercih kılavuzu - 1. Resim

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz netlik kazanmasa da önceki yıllar baz alındığında üniversite tercihlerinin YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra başlaması tahmin ediliyor.

YKS tercihleri ne zaman? Ön lisans-Lisans tercih kılavuzu - 2. Resim

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak YKS sınav sonuçlarının 22 Temmuz’da açıklanacak olması tercih döneminin bu tarihten sonra başlayacağına işaret ediyor.

YKS tercihleri ne zaman? Ön lisans-Lisans tercih kılavuzu - 3. Resim

YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri ÖSYM internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.

YKS tercihleri ne zaman? Ön lisans-Lisans tercih kılavuzu - 4. Resim

ÖN LİSANS-LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Ön lisans-lisans tercih kılavuzu yayımlanmadı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversite tercih kılavuzu adayların erişimine açılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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