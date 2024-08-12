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Ardahan Belediye Başkanı'nın şoförü Güntay Hoş toprağa verildi: Tabutunu başkanlar taşıdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ardahan Belediye Başkanı&#039;nın şoförü Güntay Hoş toprağa verildi: Tabutunu başkanlar taşıdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü Güntay Hoş bıçaklı kavgada öldü. Cenazesi bugün kaldırılan Hoş'un Ardahan'daki görevinden istifa ettiği ve Bursa'ya yerleşme planı olduğu öğrenildi.  

Ardahan, Güntay Hoş cinayetini konuştu. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförlüğünü yapan Hoş gittiği restoranda bir grupla tartışmaya girdi. 

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü restoranda Volkan Gök (35) ile Güntay Hoş aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ardahan Belediye Başkanı'nın şoförü Güntay Hoş toprağa verildi: Tabutunu başkanlar taşıdı - 1. Resim

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri tarafından Damal Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Güntay Hoş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Hoş'un cenazesi Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kavgada yaralanan Volkan Gök'ün Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kavgayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ardahan Belediye Başkanı'nın şoförü Güntay Hoş toprağa verildi: Tabutunu başkanlar taşıdı - 2. Resim

BURSA'YA YERLEŞECEKTİ

Güntay Hoş’un cenazesi Ardahan Devlet Hastanesi morgundan alınarak Orhangazi’ye getirildi.

Ardahan Belediye Başkanı'nın şoförü Güntay Hoş toprağa verildi: Tabutunu başkanlar taşıdı - 3. Resim

Orhangazi’de akrabaları bulunan evli ve 3 çocuk babası olan Güntay Hoş’un Ardahan Belediye Başkanının şoförlük görevinden yeni ayrıldığı ve Orhangazi’ye yerleşme hazırlığı içinde olduğu belirlendi. Güntay Hoş Orhangazi’de öğlen vakti Hz. Ebubekir Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ardahan Belediye Başkanı'nın şoförü Güntay Hoş toprağa verildi: Tabutunu başkanlar taşıdı - 4. Resim

BELEDİYE BAŞKANLARI CENAZE TÖRENİNDE

Ardahan’da uzun yıllar şoförlüğünü yaptığı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de, Güntay Hoş’un cenaze törenine katılmak üzere Orhangazi’ye geldi.

Ardahan Belediye Başkanı'nın şoförü Güntay Hoş toprağa verildi: Tabutunu başkanlar taşıdı - 5. Resim

Talihsiz adamın cenaze törenine Faruk Demir’in yanı sıra Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, siyasiler, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Güntay Hoş’un cenazesi Orhangazi Yeni İlçe Mezarlığın'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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