Ardahan'da kuduz paniği! Mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Ardahan'da bir hayvan çiftliğinde kuduz vakası görülmesi sonrasında Gürçayır Mahallesi karantinaya alındı. Kuduz olan hayvan itlaf edilirken mahallenin girişine "Burada kuduz hastalığı var" tabelası asıldı.

Ardahan'da bir büyükbaş hayvanda kuduz virüsü çıkması sonrasında hastalığın görüldüğü mahalle karantinaya alınarak, kontrol tedbirleri başlatıldı. Mahalle girişine "Burada kuduz hastalığı var" yazılı tabela asıldı.

Ardahan Merkez Gürçayır Mahallesi'ndeki hayvancılık tesisinde bir büyükbaş hayvanın birden bire rahatsızlanması sonrasında işletme sahibi durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü birimlerine haber verdi. İhbar sonrasında adrese giden veteriner hekimler, şüpheli sığırdan numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek için Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne sevk edildi. Laboratuvarda gerçekleştirilen testlerin pozitif çıkmasıyla hayvanda kuduz virüsü bulunduğu netleşti. Bunun ardından harekete geçen Hayvan Sağlığı ekipleri, virüsün yayılmasını engellemek için hastalıklı hayvanı itlaf ederek, derin bir çukura gömdü. Halk ve hayvan sağlığını korumak için Gürçayır Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatan yetkililer, bölgeye hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı. Mahalle girişine de "Burada kuduz hastalığı var" yazılı tabela asıldı.

Ardahanda kuduz paniği! Mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin virüsün kaynağını ve yabani hayvan temasını tespit etmek için bölgedeki filyasyon ve aşılama çalışmalarını yoğun biçimde sürdürdüğü kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Kentte kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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