Arnavutköy'de İETT otobüsü kanala düştü, onlarca kişi canını zor kurtardı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da hastaneye giden bir İETT otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yağmur suyu kanalına düşüp askıda kaldı. Onlarca kişinin olduğu araçta şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken panik anları kameralara yansıdı.
İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT otobüsünü kullananlar korku dolu anlar yaşadı.
Sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi memba ışıkları mevkiinde gerçekleşen olayda iddiaya göre Taşoluk Peronlarından kalkan otobüs, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne doğru ilerlediği esnada sürücüsü otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
MANEVRA YAPTI, KANALA DÜŞTÜ
Manevra yapan otobüs otoyol kenarında yağmur suyu gideri kanalına düştü. Sabah saatleri olması nedeniyle hastaneye giden onlarca vatandaş panik halinde otobüsten tahliye edildi.
Kazadan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadı.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Kaza sonrasında kazaya karışan otobüs ve kaza nedeniyle oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüsün yağmur suyu kanalına düştüğü ve askıda kaldığı görüldü. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı