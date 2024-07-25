Arnavutköy'de İETT otobüsü kanala düştü, onlarca kişi canını zor kurtardı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Temmuz 2024 10:59 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 11:12 - Güncelleme:

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İstanbul'da hastaneye giden bir İETT otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yağmur suyu kanalına düşüp askıda kaldı. Onlarca kişinin olduğu araçta şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken panik anları kameralara yansıdı.