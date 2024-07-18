Arnavutköy'de ikinci elektrik faciasına davetiye! Kabloların üstüne toprak attılar

İzmir'deki elektrik faciasının etkisi geçmeden Arnavutköy'den feci görüntüler geldi. Mahallede elektrik direğini kaldıran ekipler boşta kalan kabloları açıkta bıraktı. Şikayet üzerine bölgeye gelen ekipler çözümü kabloların üzerine toprak atarak buldu. Mahalleli "Bir ihmal sonucunda üzücü bir olayla karşılaşmıştık aynısını burada yaşıyoruz şu anda" diyerek tepki gösterdi.

İzmir'de geçtiğimiz haftalarda sağanak yağış sonrası göle dönen bir caddede iki kişi açıkta kalan elektrik kabloları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Benzer bir sahne bu kez Arnavutköy'de görüldü.

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Arnavutköy Merkez Mahallesi Mabeyn Sokakta bir trafonun yanında bulunan elektrik direği çıkarıldı. Direk çıkarılınca kaldırımdan geçen elektrik kabloları gün yüzüne çıktı. Durumu fark eden bir vatandaş video çekerek olayı BEDAŞ'a bildirdi.

TOPRAK ATTILAR

Olay yerine giden BEDAŞ ekipleri gün yüzüne çıkan elektrik kabloları için çok ilginç bir çözüm buldu. Sokakta bulunan çayırlık alandan toprak alarak kaldırımın üzerindeki kabloları görünmez hale getirip olay yerinden uzaklaştı.

İhbarı yapan vatandaş yeni bir video çekerek duruma isyan etti. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de benzer ihmalkarlıklar nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi, bu tür durumların ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlattı. Mahalle sakinleri, yetkililerin bu tür tehlikeli durumlara kalıcı ve güvenli çözümler üretmesi gerektiğini belirterek daha fazla can kaybı yaşanmadan önlem alınması çağrısında bulundu.

ARNAVUTKÖYLÜLER TEPKİLİ

Mahalle sakini Melek Ocak isimli vatandaş, “Kabloların biran önce yapılması gerekiyor çocuklarımız dışarıda oynuyorlar. Özellikle yağmur yağdığı zaman bizde çok korkuyoruz başımıza İzmir'deki olay gelebilir diye. Bir yağmur yağsa, yada köpek eşelese çıkacak yine ortaya. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sokakta işletmesi bulunan Halil Uğurlu, “Bir ihmal sonucunda üzücü bir olayla karşılaşmıştık aynısını burada yaşıyoruz şu anda. Biz burada araç park ediyoruz veya bu yolu kullanıyoruz bu şekilde olması bizi korkutuyor. Sonradan önlem alınacağına şimdi önlem alınması gerekiyor. Daha fazla geç kalınmadan önlem alınmalı bir yağmur yağsa, kısa devre olsa daha büyük problem oluşacak” ifadelerini kullandı.