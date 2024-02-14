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    • Artvin Belediye Başkanı Elçin'in yaşlı adamı ittiği görüntüler ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Artvin, CHP, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in, 2 yıl önce makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında ittiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

     Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’in 2 yıl önce makamında gerçekleşen arbede bugün sosyal medyaya düştü. Makamına gelen ve kimliği açıklanmayan 85 yaşındaki yaşlı adamı eşinin yanında iterek dışarı çıkarttığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

    İTEREK DIŞARI ÇIKARTTI

    Görüntülerde yaşlı adamla aralarında gecen diyalog sonrası bir anda sinirlenen Başkan Elçin, yaşlı adamı iterek dışarıya çıkartırken, makamdan gelen sesleri duyan belediye çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Elçin, öfkeyle yaşlı adamın peşinden gitti ve kendisini engel olmaya çalışan belediye görevlisine de tepki gösterdi.

    AÇIKLAMA BEKLENİYOR

    Öte yandan, Demirhan Elçin'in Ankara'da olduğu ve Artvin'e dönüşünde konuyla ilgili açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.

    CHP'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

    Elçin, yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etmişti. Elçin bugün ise İyi Parti'ye katıldı. Rozetini ise İyi Parti lideri Meral Akşener taktı.

    Artvin Belediye Başkanı Elçin'in yaşlı adamı ittiği görüntüler ortaya çıktı

    Akşener - Elçin

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ArtvinCHP
    Haberler > Gündem > Artvin Belediye Başkanı Elçin'in yaşlı adamı ittiği görüntüler ortaya çıktı
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