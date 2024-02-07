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    • Artvin ve Rize'de çığ faciası: Bir operatör hayatını kaybetti, diğeri ölümden döndü

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Artvin ve Rize&#039;de çığ faciası: Bir operatör hayatını kaybetti, diğeri ölümden döndü
    Çığ, Kar, Karadeniz, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Şiddetli kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Karadeniz'de çığ faciaları peş peşe geldi. Artvin'de çığın altında kalan iş makinesi operatörü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rize'de de kapanan yollarda kar çalışması yapan operatörün kullandığı kepçenin üzerine çığ düştü. Arkadaşları tarafından kurtarılan operatör hastaneye kaldırıldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karadeniz'de kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Artvin’in Şavşat ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan Karaköy köyünde çalışma yapan İl Özel İdaresi personeli operatörü Gökhan Yılmaz’ın (35) geri dönüş yolunda çığ meydana geldi.

    Artvin ve Rize'de çığ faciası: Bir operatör hayatını kaybetti, diğeri ölümden döndü

    KARIN ALTINDA KAYBOLDU

    İş makinesi ve bölgede bulunan kamyonet kar altında kaldı. Kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken kepçe operatörü kar altında kayboldu.

    Artvin ve Rize'de çığ faciası: Bir operatör hayatını kaybetti, diğeri ölümden döndü

    İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu hava koşullarında yaklaşık iki saat çalışma yürüten ekipler operatörü bulunduğu yerden çıkardı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    RİZE'DE OPERATÖR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Rize’nin İkizdere ilçesi Cimil yaylasında da çığ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresi personeli Cimil yaylası grup yolu Ortaköy ve Başköy arasında kardan ötürü kapanan yollarda çalışma yapıyordu. O esnada Hüseyin Tarlacı’nın operatörlüğünü yaptığı kepçenin üzerine çığ düştü. Çığ düştüğünü fark eden Tarlacı’nın arkadaşları tarafından ihbarda bulunuldu.

    Artvin ve Rize'de çığ faciası: Bir operatör hayatını kaybetti, diğeri ölümden döndü

    İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarlacı, arkadaşları tarafından çığın altından kurtarılarak başka bir iş makinesi aracılığı ile sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Artvin ve Rize'de çığ faciası: Bir operatör hayatını kaybetti, diğeri ölümden döndü

    Tarlacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tarlacı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    ÇığKarKaradeniz
    Haberler > Gündem > Artvin ve Rize'de çığ faciası: Bir operatör hayatını kaybetti, diğeri ölümden döndü
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