Artvin ve Rize'de çığ faciası: Bir operatör hayatını kaybetti, diğeri ölümden döndü

Şiddetli kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Karadeniz'de çığ faciaları peş peşe geldi. Artvin'de çığın altında kalan iş makinesi operatörü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rize'de de kapanan yollarda kar çalışması yapan operatörün kullandığı kepçenin üzerine çığ düştü. Arkadaşları tarafından kurtarılan operatör hastaneye kaldırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karadeniz'de kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Artvin’in Şavşat ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan Karaköy köyünde çalışma yapan İl Özel İdaresi personeli operatörü Gökhan Yılmaz’ın (35) geri dönüş yolunda çığ meydana geldi.

KARIN ALTINDA KAYBOLDU

İş makinesi ve bölgede bulunan kamyonet kar altında kaldı. Kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken kepçe operatörü kar altında kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu hava koşullarında yaklaşık iki saat çalışma yürüten ekipler operatörü bulunduğu yerden çıkardı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RİZE'DE OPERATÖR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Rize’nin İkizdere ilçesi Cimil yaylasında da çığ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresi personeli Cimil yaylası grup yolu Ortaköy ve Başköy arasında kardan ötürü kapanan yollarda çalışma yapıyordu. O esnada Hüseyin Tarlacı’nın operatörlüğünü yaptığı kepçenin üzerine çığ düştü. Çığ düştüğünü fark eden Tarlacı’nın arkadaşları tarafından ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarlacı, arkadaşları tarafından çığın altından kurtarılarak başka bir iş makinesi aracılığı ile sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tarlacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tarlacı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.