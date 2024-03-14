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Artvin'de korkutan anlar! Bir anda freni boşalınca pazara daldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Artvin&#039;de korkutan anlar! Bir anda freni boşalınca pazara daldı
Artvin, Şavşat, Iş Makinesi, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Artvin Şavşat'ta park halindeki belediyeye ait iş makinesi, freni boşalınca halk pazarına daldı. Can kaybının olmadığı olayda, iş makinesi hasara yol açtı.

Artvin'in Şavşat ilçesi Okullar Caddesi yokuşunda park halindeki Şavşat Belediyesine ait iş makinesi, freninin boşalması üzerine hareket ederek halk pazarına girdi.

Durumu fark eden pazar esnafı Rüstem Kılıç, vatandaşları uyararak tezgahlardan uzaklaştırdı.

Pazar tezgahlarını devirip bazı araçlara çarparak durabilen iş makinesi, hasara neden oldu. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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