ASELSAN tarafından geliştirilen lazer güdümlü TOLUN L mühimmatı, ilk kez entegre edildiği AKINCI TİHA'dan gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Saros Hedef Adası'ndaki testi başarıyla tamamlayan mühimmat, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

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ASELSAN tarafından geliştirilen 250 lb. sınıfında bulunan TOLUN L, Saros Hedef Adasında gerçekleştirilen test atışında, SADAK-4T çoklu taşıma salanıyla ilk defa entegre edildiği AKINCI’dan ateşlenerek hedefi tam isabetle vurdu.

İlk defa SİHA platform entegrasyonu yapılan TOLUN L KİLİT 310 lazer arayıcı başlıklı tam atım mühimmat, Çoklu Taşıma Salanı (SADAK 4T) aracılığı ile taşınabilen tümleşik ANS-KKS ve Lazer Arayıcı Başlık Güdümlü 250 lb. Sınıfı, parçacık etkili harp başlığına sahip tam atım bir mühimmat olarak dikkat çekiyor.

HAREKETLİ HEDEFLERİ DE VURUYOR

İnsansız Hava Araçlarında kullanımda açılır kanat yapısı ile 50+ km menzile sahip olan TOLUN L, KİLİT 310 lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli ya da sabit sabit hedeflere hassas angajman ve düşük yanaş hasar kabiliyeti sağlıyor.

TOLUN L, çalışma prensibi olarak hava araçlarından ayrıldıktan sonra ilk KKS çözümü sağlanıncaya dek ANS güdümlü olarak uçuşunu sürdürüyor. TOLUN L, hedeften yansıyan lazer enerjisini belirledikten sonra KİLİT 310 lazer arayıcı başlığı döngüye alarak hedefe angajmanını tamamlayabiliyor.

ASELSANın TOLUN L mühimmatı ilk kez AKINCIdan ateşlendi! Hedefi tam isabetle vurdu

KOKPİTTEN PROGRAMLANABİLİYOR

Her türlü hava koşulunda kullanılabilen TOLUN L, yol noktası takibi yapabiliyor. Seçilebilir vuruş açısına sahip olan TOLUN L, sorti sayısını düşürerek, operasyon maliyetlerini düşürebiliyor. TOLUN L, gelişmiş özelliklere ek olarak hedef üzerindeki tahribat gücünü en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla kokpitten programlanabiliyor.

Hareketli hedeflerin yeni kabusu olan ASELSAN TOLUN L, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin; tek sortide tek ya da çoklu hedeflere karşı eş zamanlı angajman; açılır kanat bütünü ile uzun menzil, gece/gündüz koşullarında vazife yapabilme; GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılım ve CRPA antiJam anteni ile GNSS karıştırmasına karşı dayanıklılık özellikleri ile hava taarruzunda oyunu değiştiriyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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