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At kesen şahıs yakayı ele verdi! İş yerinde yüzlerce kişiye yedirmiş olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eti sıyrılmış at kemiklerini Düzce'de çöp konyetnerına atan şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın yeme-içme sektöründe iş yeri olduğu belirlendi.

Düzce Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bir çöp konteynerında etlerinden sıyrılmış kemikler bulundu. Olayın ardından harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmada kemiklerin ata ait olduğunu belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, kamera kayıtlarını inceledi ve kemikleri gece saatlerinde bir şahsın bıraktığını belirledi.

YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE İŞ YERİ VAR

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsı yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahsın yeme-içme sektöründe iş yerinin olduğu tespit edildi. Ekipler şahsın atı nerede kestiğini ve kendi iş yerinde kullanıp kullanmadığını belirlemeye çalışıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Vatandaşların ihbarıyla çöp konteynerında at kemikleri olduğu belirlendi. Polis ile Tarım Orman ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındı. Veteriner raporunda kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları çalışmada faili yakaladılar" dedi.

At kesen şahıs yakayı ele verdi! İş yerinde yüzlerce kişiye yedirmiş olabilir - 1. Resim

NEREDE KESTİ, NEDEN BURAYA BIRAKTI?

"Şahsın bir işletmesi var" diyen Aslan, "O işletmeden de diğer işletmelerden de numune aldık. Laboratuvara gönderildi bu numuneler. Sonuçları bekliyoruz. Şunda çok netiz. Elimizdeki kemik parçalarının yakaladığımız fail tarafından bırakıldığı çok açık. Şahıs bu atı nerede kesti, neden buraya bıraktı? Bu soruların cevabı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Araştırdığımız konu ise bu at nerede kesildi, kemik parçalarına ait et nerede bu sorunların cevabını arkadaşlarımız araştırıyor” diye konuştu.

At kesen şahıs yakayı ele verdi! İş yerinde yüzlerce kişiye yedirmiş olabilir - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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