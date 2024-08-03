Atatürk'ün 'manevi mirası' Savarona İstanbul açıklarında! Oramiral Tatlıoğlu inceledi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul açıklarındaki Atatürk'ün 'manevi mirası' Savarona hakkında paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun incelemelerde bulunduğu da belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak bilinen ve aslına uygun restore edilen Savarona'da incelemelerde bulundu.

SAVARONA İSTANBUL'DA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Savarona gemimiz, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda kapsamlı onarıma tabi tutuldu." ifadelerine yer verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TCG SAVARONA’da inceleme ve denetlemelerde bulundu.