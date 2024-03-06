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ATM'de buldu, hiç düşünmedi! Yozgat'ta "insanlık ölmemiş" dedirten olay

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yozgat, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta esnaf Tamer Kahraman, "insanlık ölmemiş" dedirten bir olaya imza attı. Kahraman, para çekmek için gittiği bankamatiğin para haznesinde bulduğu 19 bin 800 lirayı sahibine iletilmek üzere banka görevlilerine teslim etti.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde esnaf olan Tamer Kahraman, para çekmek için Çarşı Mahallesi’nde bir bankanın ATM’sine gitti. Cihazın para bölmesinde yüklü miktarda para olduğunu fark eden Kahraman, durumu bankanın müşteri hizmetlerine ileterek, parayı alıp iş yerine geldi. Kısa sürede banka görevlileri Kahraman’ın iş yerine giderek, tutanak eşliğinde 19 bin 800 lirayı teslim aldı. Banka görevlileri, aldıkları parayı sahibine teslim etti.

ATM'de buldu, hiç düşünmedi! Yozgat'ta insanlık ölmemiş dedirten olay - 1. Resim

ONAY TUŞUNA BASMADAN ATM'Yİ TERK ETMİŞ 

Tamer Kahraman, yaptığının bir insanlık vazifesi olduğunu belirterek, “Para çekmek için bankamatiğe gittiğimde para haznesinde yüklü miktarda paranın olduğunu gördüm. Parayı alıp hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım. Benden önceki banka müşterisinin para yatırmak için ATM’ye geldiğini, para yatırma işlemini tamamlamak için onay tuşuna basmadan ATM’yi terk ettiğini banka yetkilileri bana söyledi. Banka yetkilileri bugün iş yerime geldi ve tutanak tutup parayı teslim aldılar” dedi.

Kahraman, ATM’lerde işlemleri bitene kadar vatandaşları mutlaka beklemeleri konusunda uyardı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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